Anticipazioni GF Vip: la pubblica condanna di Katia Ricciarelli (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'ultima puntata del Grande Fratello Vip, si è conclusa con qualche tensione. Alcuni inquilini erano in attesa di una severa presa di posizione forte da parte della produzione contro Katia Ricciarelli dopo i moltissimi episodi di violenza verbale, razzismo e altro ancora: gli autori e lo stesso Alfonso Signorini invece, hanno fatto l'esatto opposto, invece di rimproverarla hanno tentato in tutti i modi di proteggerla. La soprano si è resa protagonista di alcuni momenti insostenibili con frasi che ai più sembravano sessiste, omofobe e razziste. Alfonso Signorini si è limitato a richiamare la concorrente ad una maggiore attenzione, ma l'ha anche difesa dagli attacchi eccessivi, dicendo che il comportamento della Ricciarelli è dovuto ad un'antiquata concezione sociale, ed è dunque il frutto della sua età. Leggi anche: Gigi D'Alessio la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'ultima puntata del Grande Fratello Vip, si è conclusa con qualche tensione. Alcuni inquilini erano in attesa di una severa presa di posizione forte da parte della produzione controdopo i moltissimi episodi di violenza verbale, razzismo e altro ancora: gli autori e lo stesso Alfonso Signorini invece, hanno fatto l'esatto opposto, invece di rimproverarla hanno tentato in tutti i modi di proteggerla. La soprano si è resa protagonista di alcuni momenti insostenibili con frasi che ai più sembravano sessiste, omofobe e razziste. Alfonso Signorini si è limitato a richiamare la concorrente ad una maggiore attenzione, ma l'ha anche difesa dagli attacchi eccessivi, dicendo che il comportamento dellaè dovuto ad un'antiquata concezione sociale, ed è dunque il frutto della sua età. Leggi anche: Gigi D'Alessio la ...

infoitcultura : Back to school, anticipazioni seconda puntata: ecco chi saranno i vip esaminati - tuttopuntotv : Back to school, anticipazioni seconda puntata: ecco chi saranno i vip esaminati #BackToSchool - Quellochetutti1 : Disponibili sul sito le anticipazioni della puntata del Gf Vip di questa sera: entreranno due ospiti speciali! ?? Po… - occhio_notizie : In attesa della puntata di questa sera, ecco le anticipazioni. Vedremo il ritorno in studio di Sonia Bruganelli??… - peppe844 : #GFvip Anticipazioni Gf VIP -