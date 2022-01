ANSA - IL - PUNTO/ COVID: In Fvg nuovi posti letto area medica (Di lunedì 10 gennaio 2022) Da domani saranno attivati 15 posti letto in area medica a Palmanova e, a breve, 4 a Udine. Sempre domani ne verranno attivati 4 in terapia intensiva a Gorizia che potranno essere ampliati a 8 non ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) Da domani saranno attivati 15ina Palmanova e, a breve, 4 a Udine. Sempre domani ne verranno attivati 4 in terapia intensiva a Gorizia che potranno essere ampliati a 8 non ...

Ultime Notizie dalla rete : ANSA PUNTO Cinema italiano in ansia, parlano i distributori ... che fanno seguito a quello di Morbius , l'Ansa ha raccolto le dichiarazioni di importanti ... A questo punto noi freniamo le macchine e sospendiamo il film di Costella". "Non potevamo immaginare di ...

