Anna Tatangelo | il gesto di Livio Cori per il suo compleanno che lascia tutti a bocca aperta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Finalmente ha ritrovato il suo sorriso., 35 anni, il 9 gennaio 2022, vive un sogno. L'artista di Sora ha voltato pagina dopo una lunga storia con Gigi D'Alessio e ha ritrovato la gioia di dirsi innamorata, al fianco di, l'artista napoletano che ha conosciuto qualche anno fa e di cui si è innamorata., un amore ritrovato Non è certo una vita facile come quella di, che si è costruita una corazza per proteggersi dalle troppe critiche sulla sua storia d'amore con Gigi D'Alessio. Per molti anni di differenza e perché era sposato e aveva tre figli. Anche così, ha sempre creduto nel loro amore e lo ha protetto strettamente. Così da questa unione è nato Andrea, il figlio che ha sempre voluto e che oggi è ...