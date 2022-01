Andrea Costa: “Condivido la riduzione della capienza degli stadi” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Sugli stadi c’è stata un’assunzione di responsabilità da parte della Lega Calcio a seguito di un incontro con il premier Draghi. Da qui la scelta di andare ad una capienza massima di 5 mila spettatori per due giornate, a partire dal 16 di gennaio. Una scelta che Condivido“. Queste le dichiarazioni di Andrea Costa, sottosegretario alla salute, a margine di una visita alla Pubblica Assistenza della Spezia. Secondo l’esponente del governo “questo ci consente di limitare una serie di possibili assembramenti. Non dimentichiamo che la capienza al 50% significava mandare oltre 40mila persone a San Siro o all’Olimpico di Roma. Numeri importanti di fronte a Omicron, che sta mostrando una contagiosità più alta. Dopo queste due settimane valuteremo il quadro – ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Suglic’è stata un’assunzione di responsabilità da parteLega Calcio a seguito di un incontro con il premier Draghi. Da qui la scelta di andare ad unamassima di 5 mila spettatori per due giornate, a partire dal 16 di gennaio. Una scelta che“. Queste le dichiarazioni di, sottosegretario alla salute, a margine di una visita alla Pubblica AssistenzaSpezia. Secondo l’esponente del governo “questo ci consente di limitare una serie di possibili assembramenti. Non dimentichiamo che laal 50% significava mandare oltre 40mila persone a San Siro o all’Olimpico di Roma. Numeri importanti di fronte a Omicron, che sta mostrando una contagiosità più alta. Dopo queste due settimane valuteremo il quadro – ...

