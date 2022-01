Amici 21, doccia gelata per Arisa: ecco cosa le ha chiesto Rudy Zerby (Di lunedì 10 gennaio 2022) Arisa è tornata come giudice esterno nella scorsa puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda il 9 gennaio 2022. Lei è stata la prima cantante a classificare gli allievi di canto, per decidere chi sarebbe andato in sfida. Arisa è stata accolta con enorme entusiasmo da tutti, sia dai professori sia dal pubblico, e anche Maria si è complimentata con lei per la vittoria a Ballando con le Stelle, e per le sue performance. Tutti hanno fatto dei complimenti alla cantante, la sua forma smagliante ha lasciato tutti piacevolmente sorpresi. E' stata la stessa Arisa ad annunciare il suo ritorno da Maria De Filippi con un post in cui scrive: " Buongiorno a tutti, oggi inizia una nuova edizione di Amici. Sono molto curiosa di rivedere i miei colleghi e la mia amata Maria. Mi mancano tutti moltissimo e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 10 gennaio 2022)è tornata come giudice esterno nella scorsa puntata didi Maria De Filippi andata in onda il 9 gennaio 2022. Lei è stata la prima cantante a classificare gli allievi di canto, per decidere chi sarebbe andato in sfida.è stata accolta con enorme entusiasmo da tutti, sia dai professori sia dal pubblico, e anche Maria si è complimentata con lei per la vittoria a Ballando con le Stelle, e per le sue performance. Tutti hanno fatto dei complimenti alla cantante, la sua forma smagliante ha lasciato tutti piacevolmente sorpresi. E' stata la stessaad annunciare il suo ritorno da Maria De Filippi con un post in cui scrive: " Buongiorno a tutti, oggi inizia una nuova edizione di. Sono molto curiosa di rivedere i miei colleghi e la mia amata Maria. Mi mancano tutti moltissimo e ...

Advertising

Gabysexn : RT @Sus03060306: Mentre facevo la doccia pensavo a voi amici miei adorabili. Mi sono eccitato ed ho sborrato. Per voi . @EncuentroGayMty h… - hellovaldez : bene amici, ho fatto solo la doccia e rifatto il letto cccc: ho quasi finito la tesina, ma a mia discolpa ho perso… - GhisiMg49 : @ilgiornale Molte femministe non osano fiatare, quando i responsabili di violenze carnali sono i loro amici african… - ToddXTay : RT @Sus03060306: Mentre facevo la doccia pensavo a voi amici miei adorabili. Mi sono eccitato ed ho sborrato. Per voi . @EncuentroGayMty h… - Pejo1340 : Amici, io ve lo dico, quando prossimamente gli ancieli vi accompagneranno a fare la doccia, DIFFIDATE. #ZyklonB -