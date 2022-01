“Altrimenti sarei crepato!”: che scontro tra Susana Ceccardi e Massimo Galli ad Agorà – VIDEO (Di martedì 11 gennaio 2022) È scoppiato lo scontro oggi 10 Gennaio nell’ultima puntata di ‘Agorà’ su Rai 3. Protagonisti della lite l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi e l’ex direttore del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli. LEGGI ANCHE => David Sassoli ricoverato: quali sono le condizioni di salute dell’ex volto del TG1 ed europarlamentare? La Ceccardi, ex sindaca di Cascina ed ex candidata alla presidenza della Regione Toscana alle ultime elezioni regionali, ha avuto uno scontro molto acceso con il medico Massimo Galli nel corso della trasmissione ‘Agorà’, in cui si parlava di vaccini anti-covid e cure con anticorpi monoclonali. Lo scontro è cominciato quando ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 11 gennaio 2022) È scoppiato looggi 10 Gennaio nell’ultima puntata di ‘’ su Rai 3. Protagonisti della lite l’europarlamentare della Lega Susannae l’ex direttore del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano. LEGGI ANCHE => David Sassoli ricoverato: quali sono le condizioni di salute dell’ex volto del TG1 ed europarlamentare? La, ex sindaca di Cascina ed ex candidata alla presidenza della Regione Toscana alle ultime elezioni regionali, ha avuto unomolto acceso con il mediconel corso della trasmissione ‘’, in cui si parlava di vaccini anti-covid e cure con anticorpi monoclonali. Loè cominciato quando ...

Advertising

itssoph_0 : Grazie al cielo il tipo è simpatico, altrimenti mi sarei sotterrata - MuraRosi : @Micheles7500 @Pamelitanaa @MicheleAnnibale @EnricoLetta Uno mi può fare 'schifo', l odio è un sentimento troppo gr… - Maurizi82040047 : @Maria09798210 @dietrolapolitic @Myrdrwin @AzzurraBarbuto Con i sintomi attuali 2 anni fa non sarei nemmeno rimasto… - kazuhale : @KlRlE_TEND0 Tristissima sta cosa che chi inizia a giocare non capisce la cosa dei pity e dei wish (me compresa all… - CinziaSally : @MonniAlberto Mi ha salvato in questi due anni il ridere, che altrimenti sarei caput -