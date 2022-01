Algeria vs Sierra Leone: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 10 gennaio 2022) Martedì, i campioni in carica dell’Algeria iniziano la difesa del loro titolo di Coppa d’Africa con una gara contro la Sierra Leone allo stadio Japoma. Le squadre sono state sorteggiate nel Gruppo E del torneo di quest’anno insieme a Costa d’Avorio e Guinea Equatoriale. Il calcio di inizio di Algeria vs Sierra Leone è previsto domani martedi 11 gennaio alle 14. Prepartita Algeria vs Sierra Leone: a che punto sono le due squadre? Algeria Mercoledì l’Algeria ha superato il Ghana con una convincente vittoria per 3-0 all’Education City Stadium per coronare i preparativi per l’AFCON. I gol di Adam Ounas e Islam Slimani su entrambi i lati di un autogol di Jonathan Mensah hanno visto gli uomini di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 gennaio 2022) Martedì, i campioni in carica dell’iniziano la difesa del loro titolo di Coppa d’Africa con una gara contro laallo stadio Japoma. Le squadre sono state sorteggiate nel Gruppo E del torneo di quest’anno insieme a Costa d’Avorio e Guinea Equatoriale. Il calcio di inizio divsè previsto domani martedi 11 gennaio alle 14. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Mercoledì l’ha superato il Ghana con una convincente vittoria per 3-0 all’Education City Stadium per coronare i preparativi per l’AFCON. I gol di Adam Ounas e Islam Slimani su entrambi i lati di un autogol di Jonathan Mensah hanno visto gli uomini di ...

