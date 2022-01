Alfonso Signorini stravolge le opinioniste: non era mai successo al GF Vip (Di lunedì 10 gennaio 2022) Alfonso Signorini sta pensando di portare in campo qualcosa di mai visto al GF Vip: sarebbe la prima volta nella storia del reality Tutto si può dire di quest’edizione del Grande Fratello VIP tranne che non sia sui generis: un regolamento stravolto, un’eccezione di troppo e Alfonso Signorini che tenta di tenere al guinzaglio i L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022)sta pensando di portare in campo qualcosa di mai visto al GF Vip: sarebbe la prima volta nella storia del reality Tutto si può dire di quest’edizione del Grande Fratello VIP tranne che non sia sui generis: un regolamento stravolto, un’eccezione di troppo eche tenta di tenere al guinzaglio i L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

VanityFairIt : Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» p… - fanpage : #Gfvip Rimprovera il razzismo di Katia Ricciarelli ma non lo punisce, condanna le offese ma non agisce di conseguen… - pippoMR : ??In questa edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è stato molto più permissivo che negli altri anni. S… - Ambrish75361885 : Ma chi ci salverà? Dai banchieri, dai politici, dal deficit, dalla crisi Dagli alieni, dai Maya, da Scilipoti in ci… - deRogatisDanilo : @fratotolo2 @CarloCalenda Calenda sta lavorando per Alfonso Signorini, è solo gossip ?? -