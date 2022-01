Alfa Romeo 155 - La regina del motorsport compie 30 anni - FOTO GALLERY (Di lunedì 10 gennaio 2022) Scatenata in pista, non altrettanto sul mercato. La 155 è così, un modello che divide: capace di emozionare gli appassionati di motorsport, ma non abbastanza da raccogliere un numero così elevato di ordini. Delle tre cugine sviluppate sulla piattaforma derivata da quella della Tipo le altre sono la Lancia Dedra e la Fiat Tempra, prodotte anche in versione wagon la berlina di Arese è stata di gran lunga la meno venduta. Eppure, ancora oggi è una vettura rimasta nel cuore di tanti alfisti, grazie a un look originale e a una famiglia di motori a benzina adeguata alla vocazione dell'auto, come ricordiamo nella nostra galleria d'immagini, in cui ripercorriamo la sua storia e le sue caratteristiche. Concorrenza agguerrita. La trazione anteriore? Non è all'epoca un vero problema: dal 1987 equipaggia persino la più prestigiosa 164, tutt'altro che un insuccesso, così come ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 10 gennaio 2022) Scatenata in pista, non altrettanto sul mercato. La 155 è così, un modello che divide: capace di emozionare gli appassionati di, ma non abbastanza da raccogliere un numero così elevato di ordini. Delle tre cugine sviluppate sulla piattaforma derivata da quella della Tipo le altre sono la Lancia Dedra e la Fiat Tempra, prodotte anche in versione wagon la berlina di Arese è stata di gran lunga la meno venduta. Eppure, ancora oggi è una vettura rimasta nel cuore di tanti alfisti, grazie a un look originale e a una famiglia di motori a benzina adeguata alla vocazione dell'auto, come ricordiamo nella nostra galleria d'immagini, in cui ripercorriamo la sua storia e le sue caratteristiche. Concorrenza agguerrita. La trazione anteriore? Non è all'epoca un vero problema: dal 1987 equipaggia persino la più prestigiosa 164, tutt'altro che un insuccesso, così come ...

