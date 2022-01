Alex Belli spiazza con una nuova frecciatina: le sue parole (FOTO) (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’ex gieffino Alex Belli torna sui social con una nuova frecciatina ai concorrenti del GFVip: ecco le sue parole L’ex gieffino Alex Belli è carico per questa sera per vivere una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il concorrente poco prima di Natale è stato squalificato dal reality show di Canale 5 durante il confronto con sua moglie Delia Duran. Il noto attore dopo aver instaurato una meravigliosa amicizia con Soleil Sorge ha scelto di raggiungere sua moglie ed abbandonare la Casa più spiata d’Italia. Dopo la sua squalifica nella Casa del GF i concorrenti hanno continuato a parlare dell’ex gieffino. L’attore Belli è intervenuto in diverse puntate per chiarire alcuni punti con diversi concorrenti rimasti in gara. Il ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’ex gieffinotorna sui social con unaai concorrenti del GFVip: ecco le sueL’ex gieffinoè carico per questa sera per vivere unapuntata del Grande Fratello Vip. Il concorrente poco prima di Natale è stato squalificato dal reality show di Canale 5 durante il confronto con sua moglie Delia Duran. Il noto attore dopo aver instaurato una meravigliosa amicizia con Soleil Sorge ha scelto di raggiungere sua moglie ed abbandonare la Casa più spiata d’Italia. Dopo la sua squalifica nella Casa del GF i concorrenti hanno continuato a parlare dell’ex gieffino. L’attoreè intervenuto in diverse puntate per chiarire alcuni punti con diversi concorrenti rimasti in gara. Il ...

Advertising

namelessb1tch : la mia vita non aveva un senso fino a quando non ho conosciuto alex belli al gf - paolamontef : RT @Alessan07633755: La verità che soleil dice le cose perché deve sempre accusare ma taci almeno anche se Gian ha avuto storie e oaapfazza… - Alessan07633755 : La verità che soleil dice le cose perché deve sempre accusare ma taci almeno anche se Gian ha avuto storie e oaapfa… - SereM05 : RT @mrsincoerenza: Perché per affrontare una puntatina friccicariella, anche il nostro Alex Belli ha bisogno del suo American Smile #gfvi… - Torre55at : Il livello di recitazione dei me contro te è così inesistente ma comunque sono meglio di Alex Belli. -