“Alex Belli me l’ha detto al GF Vip” Patrizia Pellegrino | fuori dalla casa la bomba sull’ex vippone

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Soleil Sorge esono stati senza dubbio due grandi protagonisti del GF Vip 6. L’attore di Centovetrine e l’influencer italoamericana hanno fin da subito instaurato un forte legame nella, legame diventato più ‘intimo’ nel corso dei mesi e ampiamente trattato durante le dirette del lunedì e venerdì. A dicembre, durante l’ennesimo confronto con la moglie Delia Duran, l’attore non ha mantenuto le distanze di sicurezza previste per evitare contagi da Covid-19 ed è stato immediatamente squalificato dal gioco. Della storia trae Soleil Sorge si è parlato in una diretta social di Ainett Stephen con alcuni dei vipponi usciti dal reality eha lanciato una vera e propria. GF Vip 6, ...