Alessandra Mastronardi, matrimonio annullato ad un passo dalle nozze i dettagli (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sembrava tutto pronto per le nozze di Alessandra Mastronardi e il compagno (da tre anni) Ross McCall e invece qualcosa è andato storto. E di molto: il matrimonio dei due attori sarebbe infatti stato annullato ad un passo dal “sì”. A riportare la notizia – e le presunte ragioni dietro alla decisione di darci un Leggi su vitadavips.myblog (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sembrava tutto pronto per ledie il compagno (da tre anni) Ross McCall e invece qualcosa è andato storto. E di molto: ildei due attori sarebbe infatti statoad undal “sì”. A riportare la notizia – e le presunte ragioni dietro alla decisione di darci un

Advertising

marghe18435044 : RT @alemastronardif: Buonasera amici! ?? Oggi vorremmo augurare un meraviglioso compleanno alla sorella di Alessandra Mastronardi: tanti tan… - drogataditv : RT @alemastronardif: Dalla puntata di 'L'Eredità' andata in onda questa sera su Rai Uno: - 'Nasce l'attrice Alessandra Mastronardi' - '1963… - idiseredati : RT @alemastronardif: Dalla puntata di 'L'Eredità' andata in onda questa sera su Rai Uno: - 'Nasce l'attrice Alessandra Mastronardi' - '1963… - alemastronardif : Dalla puntata di 'L'Eredità' andata in onda questa sera su Rai Uno: - 'Nasce l'attrice Alessandra Mastronardi' - '1… - pattanna66 : Alessandra Mastronardi in questo momento #leredita -