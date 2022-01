Alberto Matano nella bufera | Simona Branchetti lo massacra | “Pessimo”

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Continua a far discutere la vicenda che vede protagonisti, conduttore de La vita in diretta, eovvero la conduttrice di Pomeriggio Cinque News. I due alcuni giorni fa si sono resi protagonisti di uno scontro a distanza a seguito del quale sembrava avessero trovato un punto d’accordo. Così però a quanto pare non è stato e proprio nelle scorse ore la celebre conduttrice e giornalista è tornata a parlarne condividendo una storia su Instagramquale ha rivolto un nuovo attacco al collega. Ma, per quale motivo? Scontro a distanza traPomeriggio 5 News e La vita in diretta sono due programmi molto seguiti che vanno in onda allo stesso orario ma su reti diverse. ...