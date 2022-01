Al Teatro Totò Ciro Ceruti ed Ernesto Lama presentano “A tutti ma non a me”

Leggi su 2anews

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Alda giovedì 13 gennaio arrivacon il suo lavoro “Ama non a me”. In scena fino al prossimo 23 gennaio in compagnia con. Continua la stagione del, dove, con la direzione artistica di Gaetano Liguori, giovedì 13 gennaio arrivacon il suo