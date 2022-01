Al cinema arriva il documentario Underwater, l’ultima vasca di Federica Pellegrini (Di lunedì 10 gennaio 2022) Che fatica diventare la Divina. Ma che soddisfazione, anche. Federica Pellegrini scrive sui social che «per 2 anni ho aperto le porte della mia vita, del mio cuore, della mia vasca, ad una telecamera, quella di Sara Ristori». Il risultato è il docufilm Underwater. Ovvero la storia dentro e fuori dalla vasca della più grande nuotatrice italiana nella sua marcia massacrante verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Un evento che arriva al cinema solo per tre giorni, il 10, 11 e 12 gennaio. Federica Pellegrini – Underwater arriva al cinema il 10, 11 e 12 gennaio 2022. Il film documentario segue e racconta le gesta di un’atleta eccezionale e i pensieri e le emozioni di una donna ... Leggi su amica (Di lunedì 10 gennaio 2022) Che fatica diventare la Divina. Ma che soddisfazione, anche.scrive sui social che «per 2 anni ho aperto le porte della mia vita, del mio cuore, della mia, ad una telecamera, quella di Sara Ristori». Il risultato è il docufilm. Ovvero la storia dentro e fuori dalladella più grande nuotatrice italiana nella sua marcia massacrante verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Un evento chealsolo per tre giorni, il 10, 11 e 12 gennaio.alil 10, 11 e 12 gennaio 2022. Il filmsegue e racconta le gesta di un’atleta eccezionale e i pensieri e le emozioni di una donna ...

Advertising

LiguriaNotizie : Al cinema arriva Demon Slayer - Teleblogmag : Il primo canale in 4K interamente dedicato al cinema. #sky #skycinema #4k Iscriviti gratuitamente al canale Telegr… - Digital_Day : Il primo canale in Italia interamente dedicato al cinema in 4K HDR in modalità lineare sarà sul 313 - VittorioZenardi : “True mothers”, la riflessione sulla maternità di Naomi Kawase arriva al cinema - benvenutip : Arriva al cinema “Takeaway”, Giuliana Salce: “Rivedo la mia storia e la determinazione di denunciare il doping”… -

Ultime Notizie dalla rete : cinema arriva STRACCI - Proiezione l'11 gennaio al Cinema La Compagnia di Firenze Dopo l'anteprima pratese dello scorso 20 novembre, il documentario arriva in sala, al cinema La Compagnia di Firenze, martedì 11 gennaio 2022 (ore 21.00), presentato alla presenza del regista. L'...

Il nuovo canale Sky Cinema 4K arriva il 28 gennaio. 120 film in Ultra HD senza costi aggiuntivi Sky Cinema 4K si aggiunge agli 11 canali di Sky Cinema e offrirà contenuti in 4K HDR, con un catalogo che può già contare su 120 film alla data di lancio e si arricchirà nei prossimi mesi di altri ...

Al cinema arriva Demon Slayer Liguria Notizie Il nuovo canale Sky Cinema 4K arriva il 28 gennaio. 120 film in Ultra HD senza costi aggiuntivi Sky annuncia il nuovo canale dedicato ai film in 4K: arriverà a fine mese e sarà visibile senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Sky Cinema con Sky Q via satellite e con servizio opzionale HD o Ul ...

Al cinema arriva Demon Slayer Al cinema arriva Demon Slayer – The Movie: Il Treno Mugen. Dal 17 al 19 gennaio nelle multisale del circuito UCI.

Dopo l'anteprima pratese dello scorso 20 novembre, il documentarioin sala, alLa Compagnia di Firenze, martedì 11 gennaio 2022 (ore 21.00), presentato alla presenza del regista. L'...Sky4K si aggiunge agli 11 canali di Skye offrirà contenuti in 4K HDR, con un catalogo che può già contare su 120 film alla data di lancio e si arricchirà nei prossimi mesi di altri ...Sky annuncia il nuovo canale dedicato ai film in 4K: arriverà a fine mese e sarà visibile senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Sky Cinema con Sky Q via satellite e con servizio opzionale HD o Ul ...Al cinema arriva Demon Slayer – The Movie: Il Treno Mugen. Dal 17 al 19 gennaio nelle multisale del circuito UCI.