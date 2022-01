Ai tempi del Covid il 17% degli adolescenti vorrebbe morire o farsi male: lo studio italiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il 17,3% degli adolescenti, travolti dalla pandemia, pensa che sarebbe meglio morire o dice di volersi far del male (il 2% quasi ogni giorno e il 15,3% più della metà dei giorni). È quanto si ricava in un’indagine promossa da Fondazione Soleterre e dall’Unità di Ricerca sul Trauma dell’Università Cattolica di Milano. Ad un campione di 150 adolescenti tra i 14 e i 19 anni, lo scorso dicembre è stato chiesto quali fossero sentimenti e pensieri prevalenti legati al lockdown e alla pandemia: il 69,3% afferma che il trauma da pandemia è diventato parte della propria identità; il 34,7% dice di fare fatica ad addormentarsi. Più precisamente, il 40,7% degli adolescenti ha detto di aver difficoltà a dare un senso a ciò che prova; il 34% di non essere in grado di controllare ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il 17,3%, travolti dalla pandemia, pensa che sarebbe meglioo dice di volersi far del(il 2% quasi ogni giorno e il 15,3% più della metà dei giorni). È quanto si ricava in un’indagine promossa da Fondazione Soleterre e dall’Unità di Ricerca sul Trauma dell’Università Cattolica di Milano. Ad un campione di 150tra i 14 e i 19 anni, lo scorso dicembre è stato chiesto quali fossero sentimenti e pensieri prevalenti legati al lockdown e alla pandemia: il 69,3% afferma che il trauma da pandemia è diventato parte della propria identità; il 34,7% dice di fare fatica ad addormentarsi. Più precisamente, il 40,7%ha detto di aver difficoltà a dare un senso a ciò che prova; il 34% di non essere in grado di controllare ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il 17,3% degli adolescenti, travolti dalla pandemia, pensa che sarebbe meglio morire o dice di volersi far del male… - AndreaMarcucci : D’Alema rientra nel #Pd e parla di malattie? Lui è un esperto, avendone vissute e provocate molte fin dai tempi del… - RobertoBurioni : Fare il Marchese del Grillo in tempi di pandemia non funziona. - machefredfa2 : RT @Agenzia_Ansa: Il 17,3% degli adolescenti, travolti dalla pandemia, pensa che sarebbe meglio morire o dice di volersi far del male. E' q… - pino616gmailco1 : RT @pino616gmailco1: @clamar65 mio padre aveva un negozio di abiti in via del governo vecchio negli anni 60....bei tempi -

Ultime Notizie dalla rete : tempi del Covid, l'Ema valuta il farmaco orale Pfizer Paxlovid. E l'azienda annuncia: 'A marzo pronto vaccino anti Omicron' ...spiegato in un'intervista alla Cnbc che il vaccino sarà efficace anche contro le altre varianti del ... L'Ema, prosegue la nota, 'valuterà i benefici e i rischi di Paxlovid in tempi ridotti e potrebbe ...

Rai: Conte, il Movimento 5 stelle torna in Tv ... rendendola appetibile e al passo con le sfide tecnologiche e culturali che i tempi ci impongono. Per queste stesse ragioni, abbiamo deciso di sospendere l'assenza simbolica dalle testate del ...

Roma-Juventus e la grande «remuntada» del calcio ai tempi del Covid Il Sole 24 ORE Telecom batte il Ftse Mib: rumor su più temi. Quali novità? Secondo il Sole 24 Ore, potrebbe essere inserita nel decreto Mille Proroghe anche la rateizzazione dell’ultima rata delle licenze 5G, di cui 1,7 miliardi di euro è la quota TIM, come richiesto da ...

In arrivo le nuove tendenze del gioco mobile nel 2022 Non è un segreto che il mercato dei giochi mobile sia in piena espansione. Negli ultimi due anni, abbiamo assistito al boom del gioco da smartphone e dispositivi portatili, non a caso le entrate del s ...

...spiegato in un'intervista alla Cnbc che il vaccino sarà efficace anche contro le altre varianti... L'Ema, prosegue la nota, 'valuterà i benefici e i rischi di Paxlovid inridotti e potrebbe ...... rendendola appetibile e al passo con le sfide tecnologiche e culturali che ici impongono. Per queste stesse ragioni, abbiamo deciso di sospendere l'assenza simbolica dalle testate...Secondo il Sole 24 Ore, potrebbe essere inserita nel decreto Mille Proroghe anche la rateizzazione dell’ultima rata delle licenze 5G, di cui 1,7 miliardi di euro è la quota TIM, come richiesto da ...Non è un segreto che il mercato dei giochi mobile sia in piena espansione. Negli ultimi due anni, abbiamo assistito al boom del gioco da smartphone e dispositivi portatili, non a caso le entrate del s ...