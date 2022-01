Agenzia internazionale energia: “Consumo di carbone mai così alto, a rischio gli obiettivi di riduzione di Co2” (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’elettricità prodotta dal carbone lo scorso anno ha raggiunto a livello globale un livello record di circa 10.350 terawattora, con un aumento del 9% rispetto all’anno prima. Lo ribadisce l’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) in base ad un’analisi più approfondita del rapporto sui consumi planetari diffuso lo scorso 14 dicembre. L’Agenzia sottolinea come questo andamento metta gravemente a rischio il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di Co2 fissati nel recente vertice di Glasgow Cop26. In assenza di interventi politici più energici il Consumo di carbone, il più inquinante tra i combustibili fossili davanti a petrolio e gas, si appresta a per raggiungere un massimo storico (oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’elettricità prodotta dallo scorso anno ha raggiunto a livello globale un livello record di circa 10.350 terawattora, con un aumento del 9% rispetto all’anno prima. Lo ribadisce l’dell’(Aie) in base ad un’analisi più approfondita del rapporto sui consumi planetari diffuso lo scorso 14 dicembre. L’sottolinea come questo andamento metta gravemente ail conseguimento deglididelle emissioni di Co2 fissati nel recente vertice di Glasgow Cop26. In assenza di interventi politici più energici ildi, il più inquinante tra i combustibili fossili davanti a petrolio e gas, si appresta a per raggiungere un massimo storico (oltre ...

