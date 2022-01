Aereo precipita sui binari | il salvataggio del pilota è da brividi | il treno centra il velivolo pochi secondi dopo – Video

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ha perso il controllo del proprio Cessna ed è andato a finire proprio suidi un, vicino a un passaggio a livello. Gli agenti sono intervenuti e per una frazione di secondo hanno evitato la tragedia, salvando ilprima dell’arrivo del. È successo a Los Angeles, nel quartiere Pacoima, apassi dall’aeroporto Whiteman. Un uomo èto col propriosuied è stato salvato dalla polizia del dipartimento di Foothill. Come si vede nel, registrato dalla bodycam di un agente, ilviene estratto dal Cessnaprima che ilcentri il...

Il Fatto Quotidiano

Il pilota era l'unico occupante dell'aereo che è stato costretto all'atterraggio d'emergenza poco dopo il decollo. Il pilota è stato trasportato dai paramedici in un centro traumatologico regionale ...