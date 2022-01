Addio al gigante buono della questura di Bergamo | è morto a 62 anni Elio Carminati

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 10 gennaio 2022). Si è spento lunedì a soli 62nella sua casa di via Campi Spini: l’exdiè stato stroncato da un brutto male. Per, a partire dalla metà degli Ottanta e per tutti i Novanta, aveva presidiato l’allora stadio Atleti Azzurri d’Italia didurante le partite dell’Atalanta. Lui, undi 197 centimetri per oltre 100 chili di peso, con casco e manganello era schierato per evitare scontri tra gli ultrà nerazzurri e quelli che arrivavano da altre città.era in pensione dal 2013, dopo 30di servizio in Polizia. Primadivisa, che però non ...