Addio a Elio Carminati | gigante buono della questura La video intervista del 2016 | «La mia vita in polizia»

(Di martedì 11 gennaio 2022) Portato via da un male incurabile a 62 anni il poliziotto che dal 1985 ha battuto le stradecittà. Era in pensione dal 2013 e, pur malato, aveva continuato a fare il volontario alla Croce rossa anche negli ultimi tempi. Nelsi raccontò a «L’Eco di Bergamo incontra»: ecco ilsua

Advertising

dado1907 : Ciao Pilone, anche tu te ne vai troppo presto: eri davvero una brava persona. - webecodibergamo : Volto storico della questura, si raccontò nella rubrica 'L'Eco di Bergamo incontra': ecco il filmato - venis_77 : @Filippo15056359 @elio_vito @virginiaraggi @CarloCalenda Ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Diverso… - AleMora_Voice : @DX_8492783 @elio_vito @lampisquan @StellaCrebb @Marisa55364899 @albefauro @lodolilanfranco Eh ma prima o poi schia… - manu01111 : @EntropicBazaar @Frenetic420 @annak65649009 @Debora92992943 @jancanappo @mr_pac @CoffinBurier @BMastrotta… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Elio

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Portato via da un male incurabile a 62 anni il poliziotto che dal 1985 ha battuto le strade della città. Era in pensione dal 2013 e, pur malato, aveva continuato a fare il volontario alla Croce rossa ......di tensioni sullo sfondo del toccante melologo che è di fatto un testamento e un messaggio d': ... e il batterista Christian Meyer, storico membro die le Storie Tese. La compagine di tutto ...Portato via da un male incurabile a 62 anni, il poliziotto che dal 1985 ha battuto le strade della città. Nel 2016 si raccontò a «L’Eco di Bergamo incontra»: ecco il video della sua intervista. «Coi d ...La notizia rimbalza sui social da parte degli ex colleghi nella serata del 10 gennaio: ha incrociato generazioni intere di ultrà sulla sua strada. Aveva 62 anni ...