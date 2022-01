Abrignani (Cts): “2500 morti tra no vax nei prossimi 30 giorni con questi contagi. Tacciano i cattivi maestri che parlano di libertà violate” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Nei prossimi 30 giorni, se continuiamo con questo ritmo, avremo 2500 morti tra i no vax. E sono tutte morti che potevano essere evitate. Ai cattivi maestri che parlano di ‘libertà violate’ con le vaccinazioni dico di stare zitti, perché ci saranno almeno 2500 italiani che moriranno nel prossimo mese e che non sarebbero dovuti morire”. Sono le dure parole pronunciate ai microfoni de “Il caffè della domenica”, su Radio24, dall’immunologo e membro del Cts, Sergio Abrignani, che aggiunge: “Se oggi non ci fosse quel 7% di non vaccinati ultracinquantenni, avremmo metà dei morti e un quarto dei ricoveri in terapia intensiva. Questa è la ragione per cui continuo a dire che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Nei30, se continuiamo con questo ritmo, avremotra i no vax. E sono tutteche potevano essere evitate. Aichedi ‘’ con le vaccinazioni dico di stare zitti, perché ci saranno almenoitaliani che moriranno nel prossimo mese e che non sarebbero dovuti morire”. Sono le dure parole pronunciate ai microfoni de “Il caffè della domenica”, su Radio24, dall’immunologo e membro del Cts, Sergio, che aggiunge: “Se oggi non ci fosse quel 7% di non vaccinati ultracinquantenni, avremmo metà deie un quarto dei ricoveri in terapia intensiva. Questa è la ragione per cui continuo a dire che ...

