“Abbiamo deciso”. Enrico Brignano, Flora Canto lo annuncia solo ora. Con tanto di dettagli (Di lunedì 10 gennaio 2022) Grandi emozioni ed occhi lucidi a “Oggi è un altro giorno”. Nell’ultima puntata di lunedì 10 gennaio Serena Bortone ha ospitato l’attrice Flora Canto. Come molti sanno Flora è la compagna di vita di Enrico Brignano. La coppia si è conosciuta nel 2013 in una spiaggia a Sabaudia, provincia di Latina. Nonostante i 17 anni di differenza la relazione dura da allora e nel frattempo sono nati Martina, 4 anni, e lo scorso 19 luglio Niccolò. Nel corso della trasmissione la conduttrice ha mandato in onda un servizio in cui i telespettatori hanno potuto rivivere il momento in cui l’attore comico ha fatto la tanto attesa proposta di matrimonio. Flora confessa candidamente: “Cerco di non guardare perché mi commuove”. La cornice era quella magica dell’Arena di Verona a settembre ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Grandi emozioni ed occhi lucidi a “Oggi è un altro giorno”. Nell’ultima puntata di lunedì 10 gennaio Serena Bortone ha ospitato l’attrice. Come molti sannoè la compagna di vita di. La coppia si è conosciuta nel 2013 in una spiaggia a Sabaudia, provincia di Latina. Nonostante i 17 anni di differenza la relazione dura da allora e nel frattempo sono nati Martina, 4 anni, e lo scorso 19 luglio Niccolò. Nel corso della trasmissione la conduttrice ha mandato in onda un servizio in cui i telespettatori hanno potuto rivivere il momento in cui l’attore comico ha fatto laattesa proposta di matrimonio.confessa candidamente: “Cerco di non guardare perché mi commuove”. La cornice era quella magica dell’Arena di Verona a settembre ...

