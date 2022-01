5 mila spettatori negli stadi | Bassetti | “Decisione incomprensibile Si colpisce solo lo sport”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Genova – “La riduzione della capienza deglia 5? E’ un errore, un colpo difficile per chi è stato vaccinato con una doppia o tripla dose e magari ha fatto un abbonamento. Gli si dice che si porta la capienza a 5senza guardare alla capienza dell’impianto: è l’ennesimo modo per colpire il calcio come sono state colpite le discoteche e i luoghi del divertimento, senza una logica. Lo trovo sbagliato, glisono luoghi sicuri se si fanno applicare le regole che si conoscono: l’utilizzo del super green pass, le mascherine”. E’ quanto afferma il professor Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, ospite di ‘Radio anch’io’ su Rai Radio1. “Mi sembra si facciano le regole e dopo una ...

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch'io lo sport in onda su radio Rai. 'La riduzione a 5negli stadi è stata una scelta che abbiamo preso all'unanimità, che per altro ci è stata caldeggiata dal Governo. Concordo con Bassetti: con la vaccinazione e il green pass uno è ben ...38ad ora i tagliandi ...Il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch’io lo sport in onda su radio Rai. “La riduzione a 5 mila spettatori negli stadi è stata una scelta c ...La capienza ridotta a 5mila spettatori negli stadi porta un danno da 15/20 milioni ai club di Serie A. La cifra viene riportata da Repubblica, che spiega come le società vedranno “bruciare” oltre 260m ...