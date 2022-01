365 giorni con Maria: il segno dello schiaffo inferto alla Vergine | 10 gennaio 2022 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il colpo sferrato sul volto bianchissimo della Vergine si tinge di un colore più scuro: uno dei due uomini che attentano alla statua farà una brutta fine. È la storia della statua della Madonna dello schiaffo di Vercelli, invocata in soccorso nelle epidemie e calamità naturali. Tutt’ora, la statua è custodita ed esposta nella Cattedrale L'articolo 365 giorni con Maria: il segno dello schiaffo inferto alla Vergine 10 gennaio 2022 proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il colpo sferrato sul volto bianchissimo dellasi tinge di un colore più scuro: uno dei due uomini che attentanostatua farà una brutta fine. È la storia della statua della Madonnadi Vercelli, invocata in soccorso nelle epidemie e calamità naturali. Tutt’ora, la statua è custodita ed esposta nella Cattedrale L'articolo 365con: il10proviene da La Luce di

Advertising

jacquesgentile : Neve ti amo ?? Vorrei che fossi qui con me 365 giorni l'anno! alla faccia di quel caldo torrido che non ti fa respi… - laGreta_ : @RiccardoGavazza vivo in uno spazio-tempo tutto mio, dove il tempo non scorre, io non invecchio e a gennaio si rito… - lacharlot82 : 365 giorni per parlare di me, di chi sono,di quello che mi circonda: #10gennaio mi sono pesata. Da inizio cura ho… - stellina_67 : @Epnoveotto Scusa ma non sono del tutto di accordo. Il rispetto sempre, però non riesco a capire perché oggi deve x… - Novaxdim : @Attoooh1 @fuori__luogo @maurop55303472 @stanzaselvaggia Finalmente qualcuno che conosce la scuola...???? Di solito l… -