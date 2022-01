15esima giornata Basket Serie A 2021/22: il punto (Di lunedì 10 gennaio 2022) Appena cinque le gare disputate nella 15esima giornata Basket Serie A 2021/22 a causa dei focolai Covid nelle varie squadre di Serie A. Milano e Bologna continuano nel loro testa a testa. i meneghini vincono in rimonta contro Tortona(72-60), mentre i campioni d’Italia passano a Reggio Emilia(90-81) mantenendosi a -4 dalla capolista. Vittoria anche per i cugini della Fortitudo su Varese(101-94), così come per Cremona su Sassari(89-80) e Venezia a Trento(81-94) 15esima giornata Basket Serie A 2021/22: i risultati TRENTO-VENEZIA 81-94 CREMONA-DINAMO SASSARI 89-80 OLIMPIA MILANO 72-60 REGGIANA-VIRTUS BOLOGNA 81-90 FORTITUDO BOLOGNA-VARESE 101-94 La classifica OLIMPIA MILANO pt. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 gennaio 2022) Appena cinque le gare disputate nella/22 a causa dei focolai Covid nelle varie squadre diA. Milano e Bologna continuano nel loro testa a testa. i meneghini vincono in rimonta contro Tortona(72-60), mentre i campioni d’Italia passano a Reggio Emilia(90-81) mantenendosi a -4 dalla capolista. Vittoria anche per i cugini della Fortitudo su Varese(101-94), così come per Cremona su Sassari(89-80) e Venezia a Trento(81-94)/22: i risultati TRENTO-VENEZIA 81-94 CREMONA-DINAMO SASSARI 89-80 OLIMPIA MILANO 72-60 REGGIANA-VIRTUS BOLOGNA 81-90 FORTITUDO BOLOGNA-VARESE 101-94 La classifica OLIMPIA MILANO pt. ...

