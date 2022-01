10 gennaio 1990, Milan-Messina 6-0: tris di Baresi su rigore (Video) (Di lunedì 10 gennaio 2022) Esattamente 32 anni fa, in occasione di Milan-Messina di Coppa Italia, Franco Baresi realizzò una tripletta storica. Tutta dagli undici metri Leggi su pianetamilan (Di lunedì 10 gennaio 2022) Esattamente 32 anni fa, in occasione didi Coppa Italia, Francorealizzò una tripletta storica. Tutta dagli undici metri

Advertising

StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 10 Gennaio 1990 ? Nasce la Time Warner, dalla fusione di Time Inc e Warner Communications Inc - sulsitodisimone : 10 Gennaio 1990 ? Nasce la Time Warner, dalla fusione di Time Inc e Warner Communications Inc… - Recenso : RT @dell_rossella: @borghi_claudio @ChanceGardiner @LucioMalan @ladyonorato effettuata dal medico curante, ai sensi dell’articolo 1 del dec… - chicco_1990 : @MaxSentenza @FabrizioJuve10 @miciogattomicio @mikelelomb @ilciccio67 @DVercio @frankleggiero @RobertoCucchi1… - MaxSentenza : @chicco_1990 @FabrizioJuve10 @miciogattomicio @mikelelomb @ilciccio67 @DVercio @frankleggiero @RobertoCucchi1… -

Ultime Notizie dalla rete : gennaio 1990 Carocci è il nuovo questore di Pordenone, una lunga carriera nella polizia ...al 9 gennaio 2022 aveva ricoperto l'incarico di Dirigente del Compartimento polizia ferroviaria per il " Friuli Venezia Giulia ", con sede a Trieste. Ma la carriera di Carocci è iniziata nel 1990 al ...

Myanmar, Aung San Suu Kyi è stata condannata ad altri 4 anni di prigione Anche l'Unicef si è detto "indignato" per i recenti attacchi aerei del 5 e 7 gennaio, riportando le ... Per molti osservatori l'incendio è il più grave avvenuto a New York dal 1990, quando 87 persone ...

10 gennaio 1990, Milan-Messina 6-0: tris di Baresi su rigore (Video) Pianeta Milan Amarcord, 10 gennaio 1955: nasce Franco Tancredi (VIDEO) Il portiere giallorosso rimane come uno dei simboli della grande Roma degli anni 80. Con i giallorossi uno scudetto e 4 Coppe Italia Il 10 gennaio del 1955 nasceva a Giulianova Franco Tancredi, uno de ...

Silvio Berlusconi e gli auguri a Marta Fascina, la sua fidanzata di 32 anni Silvio Berlusconi ha fatto gli auguri alla compagna sui social, una frase breve nel giorno del 32esimo compleanno di Marta Fascina. "Buon compleanno, Marta" queste le parole che accompagnano la foto d ...

...al 92022 aveva ricoperto l'incarico di Dirigente del Compartimento polizia ferroviaria per il " Friuli Venezia Giulia ", con sede a Trieste. Ma la carriera di Carocci è iniziata nelal ...Anche l'Unicef si è detto "indignato" per i recenti attacchi aerei del 5 e 7, riportando le ... Per molti osservatori l'incendio è il più grave avvenuto a New York dal, quando 87 persone ...Il portiere giallorosso rimane come uno dei simboli della grande Roma degli anni 80. Con i giallorossi uno scudetto e 4 Coppe Italia Il 10 gennaio del 1955 nasceva a Giulianova Franco Tancredi, uno de ...Silvio Berlusconi ha fatto gli auguri alla compagna sui social, una frase breve nel giorno del 32esimo compleanno di Marta Fascina. "Buon compleanno, Marta" queste le parole che accompagnano la foto d ...