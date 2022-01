Zona bianca | gialla | arancione e rossa | ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 10 gennaio

(Di lunedì 10 gennaio 2022)di seguito laitaliane a partire da102021. I contagi aumentano e sono tantissime lefinite in, che per la verità non impone restrizioni particolarmente diverse rispetto a quelle della. Nella fascia di classificazione del rischio più basso restano soltanto Puglia, Sardegna, Campania, Molise, Basilicata e Umbria. Innessuna, hanno rischiato Trento e Liguria ma scongiurato il cambio di colore. Di seguito laaggiornata in seguito all’ordinanza del ministro Speranza. LA...

Advertising

Grillino_eFiero : @zona_bianca @dicedeldebbio ??É UN MALAVITOSO CONCLAMATO??MA AL TG5/MERDASET DICONO CHE CON BERLUSCONI PRESIDENTEdell… - Vincenz89103833 : @zona_bianca @preglias @SabrinaScampini @claudiafusani @gasparripdl @ACecchiPaone @AlessiaMorani… - Vincenz89103833 : @zona_bianca - Vincenz89103833 : @zona_bianca @AugustoMinzolin - Vincenz89103833 : @zona_bianca -

Ultime Notizie dalla rete : Zona bianca

La Puglia in questo momento si trova in '', ha un tasso di incidenza dei contagi e delle ospedalizzazioni inferiore alla media nazionale e percentuali di vaccinazione sopra la media. ...La città più grande, Almaty, sembra unadi guerra. Per capire perché la Russia è disposta a ... Il segretario stampa della CasaJen Psaki ha messo in dubbio la legittimità legale dell'..."Il rischio di entrare in zona arancione, ad oggi, non c'è" ha dichiarato il presidente. "Si conferma il trend di crescita della variante Omicron - ha affermato il presidente Maurizio Fugatti durante ...La Scala dei Turchi , uno dei gioielli naturalistici più conosciuti della Sicilia, è stato ripulito dalle sostanze con le quali era stata imbrattata la falesia bianca. Fortunatamente la polvere di oss ...