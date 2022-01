Zazzaroni: "In una Serie A frammentata da virus e negligenze ho trovato la soluzione per i recuperi delle gare rinviate" (Di domenica 9 gennaio 2022) Quando recuperare le partite di Serie A rinviate a cause dei tanti casi di contagi? Ne parla il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni."Dopo una lunga e attenta riflessione - scrive il... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 9 gennaio 2022) Quando recuperare le partite dia cause dei tanti casi di contagi? Ne parla il direttore del Corriere dello Sport, Ivan."Dopo una lunga e attenta riflessione - scrive il...

Advertising

clanuchiha1609 : #TalieQuali #Rai #italiani Mamma mia.... Zazzaroni, Mariotto, Malgioglio, quella befana della Lucarelli, Carlo C… - angelo_merisi : #ZAZZARONI non volersi vaccinare, non vuol dire essere #novax, mi scusi se ho detto una cosa scontata, la V.A.R.… - InterVictims : @CorSport A quando una pubblicazione di Zazzaroni in difesa del geocentrismo ?! - Giovann14793883 : RT @morenoAlmare: Se volete leggere un pezzo di banalità e retorica come pochi, Zazzaroni oggi entra nell’olimpo. La colpa è tutta dei gioc… - TIM_vision : Zazzaroni fa una promessa a tutti i suoi sostenitori! ??? Riuscirà a mantenerla? ??? Guarda la nuova puntata di Fanta… -