Zaia a Draghi: 'Con questo Covid non ci sono le condizioni per tenere aperte le scuole' (Di domenica 9 gennaio 2022) Zaia non ci sta. La quarta ondata del Covid e la combinazione della variante Delta e di quella Omicron stanno rendendo tutto più complicato, 'Non cerco la rissa. Draghi parlerà domani, ed è ... Leggi su globalist (Di domenica 9 gennaio 2022)non ci sta. La quarta ondata dele la combinazione della variante Delta e di quella Omicron stanno rendendo tutto più complicato, 'Non cerco la rissa.parlerà domani, ed è ...

Advertising

repubblica : Zaia: “Non reggeremo. Sulla scuola faccio l’ultimo appello a Draghi: ascolti la scienza' [di Ilaria Venturi] - fattoquotidiano : Scuola, Zaia a Draghi: “Con queste condizioni non siamo in grado di reggere”. Ma Bianchi: “Aumento di contagi? Con… - infoitinterno : Covid Veneto, oggi 9 gennaio: 13.973 casi, 20 decessi. Zaia: “Ultimo appello a Draghi' - il Resto del Carlino - andfranchini : Zaia: “Non reggeremo. Sulla scuola faccio l'ultimo appello a Draghi: ascolti la scienza' - tobefreeforever : RT @LaNotiziaTweet: Draghi cambi idea sulla #scuola. Le Regioni sono al fronte. Zaia: “Non ci sono le condizioni per tenerle aperte. Non si… -