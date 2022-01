Yoox | il tribunale di Bologna dà ragione alle lavoratrici madri | ' Discriminatori i turni imposti dalla società appaltatrice'

(Di domenica 9 gennaio 2022) Prima vittoria per ledi Lis Group,che gestisce in appalto il magazzino diNet a Porter all'Interporto di. Con un decreto di 19 pagine pubblicato il 31 dicembre ildi, sezione lavoro, ha dato lorosancendo la 'età della ...

... società che gestisce in appalto il magazzino diNet a Porter all'Interporto di Bologna. Con un decreto di 19 pagine pubblicato il 31 dicembre ildi Bologna , sezione lavoro, ha dato ...... ad un anno dal primo sciopero che le operaie avevano praticato allanella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne', e ora ilha messo nero su bianco che 'la nuova ...Il Tribunale del Lavoro dà ragione alle lavoratrici di Lis Group, che opera nei magazzini di Ynap Yoox: «Impossibile la conciliazione dei tempi di vita per chi ha figli piccoli» ...Tribunale del lavoro censura orari in Lis Group: pronunciamento rende giustizia "a tutte quelle donne che non si adeguano al mantra del profitto ad ogni costo", scrivono i Si Cobas, mentre il Coordina ...