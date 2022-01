WWE: Il regno di Roman Reigns vicino alla chiusura, Rollins nuovo campione? (Di domenica 9 gennaio 2022) Il 2022 si è aperto con la vittoria del titolo WWE da parte di Brock Lesnar, che ha detronizzato Big E. Sin dal primo momento le notizie interne alla compagnia di Stamford avevano confermato che i programmi tra lo stesso Lesnar e Roman Reigns non si erano conclusi, anzi sarebbero proseguiti fino a Wrestlemania. Nuove indicazioni spiegherebbero anche il modo in cui i due si ritroveranno l’uno contro l’altro. Seth Rollins vicino alla vittoria del titolo Universale Secondo quanto riporta Dave Meltzer, Seth Rollins è favorito per la vittoria del titolo Universale a Royal Rumble. Questo lo porterà a gestire un regno da campione fino alla prima notte di Wrestlemania dove difenderà la cintura contro un ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 9 gennaio 2022) Il 2022 si è aperto con la vittoria del titolo WWE da parte di Brock Lesnar, che ha detronizzato Big E. Sin dal primo momento le notizie internecompagnia di Stamford avevano confermato che i programmi tra lo stesso Lesnar enon si erano conclusi, anzi sarebbero proseguiti fino a Wrestlemania. Nuove indicazioni spiegherebbero anche il modo in cui i due si ritroveranno l’uno contro l’altro. Sethvittoria del titolo Universale Secondo quanto riporta Dave Meltzer, Sethè favorito per la vittoria del titolo Universale a Royal Rumble. Questo lo porterà a gestire undafinoprima notte di Wrestlemania dove difenderà la cintura contro un ...

