Volley, SuperLega: Modena espugna Piacenza al tie-break (Di domenica 9 gennaio 2022) Modena ha sconfitto Piacenza per 3-2 (25-22; 25-18; 18-25; 23-25; 15-13) nel match valido per la 17ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Canarini si sono imposti in trasferta, espugnando il PalaBanca al termine di una contesa decisamente equilibrata e avvincente. Il derby emiliano era ampiamente controllato dagli uomini di Andrea Giani, capaci di imporsi nettamente nei primi due set. I ragazzi di Lorenzo Bernardi si sono inventati una spettacolare rimonta, trascinando così la contesa al tie-break. Nella frazione decisiva, però, gli ospiti hanno saputo fare la differenza e conquistare un successo di lusso. Modena prosegue la sua cavalcata e si conferma al secondo posto, con 2 lunghezze di vantaggio su Civitanova e Trento (la ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022)ha sconfittoper 3-2 (25-22; 25-18; 18-25; 23-25; 15-13) nel match valido per la 17ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. I Canarini si sono imposti in trasferta,ndo il PalaBanca al termine di una contesa decisamente equilibrata e avvincente. Il derby emiliano era ampiamente controllato dagli uomini di Andrea Giani, capaci di imporsi nettamente nei primi due set. I ragazzi di Lorenzo Bernardi si sono inventati una spettacolare rimonta, trascinando così la contesa al tie-. Nella frazione decisiva, però, gli ospiti hanno saputo fare la differenza e conquistare un successo di lusso.prosegue la sua cavalcata e si conferma al secondo posto, con 2 lunghezze di vantaggio su Civitanova e Trento (la ...

