Volley | SuperLega | Milano regola Vibo Valentia | Porro lancia Jaeschke Meneghini al 5° posto

(Di domenica 9 gennaio 2022)ha sconfittoper 3-0 (25-18; 25-19; 25-13) nel match valido per la 17ma giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. In uno dei due incontri rimasti in piedi in questo fine settimana (le altre quattro partite sono state rinviate a causa delle tante positività al Covid-19), isono riusciti a imporsi di fronte al proprio pubblico e a conquistare la terza vittoria consecutiva nel torneo. I ragazzi di coach Roberto Piazza si sono così issati al quintoin classifica con 23 punti all’attivo, uno in più di Monza (che ha giocato una partita in più) e due meglio di Piacenza (che ha giocato un match in meno). L’Allianz ha giganteggiato in lungo e in largo, domando senza alcun problema la compagine calabrese, al ...