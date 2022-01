Volley, Piacenza-Modena in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022 (Di domenica 9 gennaio 2022) Tutto pronto per Gas Sales Bluenergy Piacenza-Leo Shoes PerkinElmer Modena, sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. Gli uomini di coach Bernardi, davanti al proprio pubblico, proveranno a riscattare la sconfitta rimediata a Milano ma non sarà affatto semplice contro i Canarini. La squadra di Giani è infatti reduce da 12 vittorie consecutive, anche se nell’ultimo confronto contro Vibo Valentia ha sofferto più del previsto. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 9 gennaio al Pala Banca di Piacenza. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. CALENDARIO 17^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Tutto pronto per Gas Sales Bluenergy-Leo Shoes PerkinElmer, sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato didimaschile. Gli uomini di coach Bernardi, davanti al proprio pubblico, proveranno a riscattare la sconfitta rimediata a Milano ma non sarà affatto semplice contro i Canarini. La squadra di Giani è infatti reduce da 12 vittorie consecutive, anche se nell’ultimo confronto contro Vibo Valentia ha sofferto più del previsto. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 9 gennaio al Pala Banca di. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. CALENDARIO 17^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E ...

