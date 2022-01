Volley, Milano travolge Vibo Valentia con la mascherina (Di domenica 9 gennaio 2022) Milano - Vibo Valentia 3 - 0 (25 - 18, 25 - 19, 25 - 13) L'Allianz Milano porta a casa la terza vittoria consecutiva in questo tour de force di gennaio, la seconda da tre punti dopo il 3 - 1 a ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 gennaio 2022)3 - 0 (25 - 18, 25 - 19, 25 - 13) L'Allianzporta a casa la terza vittoria consecutiva in questo tour de force di gennaio, la seconda da tre punti dopo il 3 - 1 a ...

