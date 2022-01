Viganò | urgente appello alla preghiera del Rosario per contrastare il male che dilaga

Leggi su lalucedimaria

(Di domenica 9 gennaio 2022) Il noto e discusso arcivescovo da tempo in lotta contro l’establishment, lancia invito ai fedeli in tutto il mondo, a compiere il gesto più rivoluzionario che si possa mettere in campo. Di fronte allo sconforto e alle difficoltà è infatti necessario attuare questo invito per rialzare la testa e schiacciare ilGrazie a Colei L'articolo proviene da La Luce di Maria.