VIDEO Sci alpino | la manche di Petra Vlhova che regala alla slovacca il successo sulla Podkoren

(Di domenica 9 gennaio 2022)ha rispettato i favori del pronostico vincendo a mani basse lo slalom di Kranjska Gora. Dietro di lei l’elvetica Wendy Holdener e la svedese Anna Swenn-Larsson mentre Mikaela Shiffrin non è riuscita a completare la gara a causa di un’inforcata.consolida dunque la leadership indiscussa tra i pali snodabili e rimonta pericolosamente su Shiffrin nella classifica generale portandosi a 35 lunghezze dal pettorale giallo. Prova deludente delle azzurre che non raccolgono neanche un punto.SECONDAFoto: Lapresse

I video con gli highlights dello slalom femminile di Kranjska Gora , valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino . Petra Vlhova porta a casa il quinta vittoria nei primi sei slalom di questa ...