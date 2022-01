VIDEO Real Madrid, Ancelotti: “Supercoppa contro il Barcellona? Non siamo…” (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo il 4-1 al Valencia l'allenatore del Real Madrid parla della sfida in Supercoppa contro i Blaugrana in programma il 12 gennaio Leggi su mediagol (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo il 4-1 al Valencia l'allenatore delparla della sfida ini Blaugrana in programma il 12 gennaio

Advertising

realtimetvit : #DragRaceItalia è molto di più di uno show televisivo: preparatevi a ridere, stupirvi e soprattutto ad emozionarvi.… - Mediagol : VIDEO Real Madrid, Ancelotti: “Supercoppa contro il Barcellona? Non siamo…” - The_Real_Ref : RT @OrtigiaP: IMPERDIBILE #UgoMattei Se non hai il coraggio del paragone storico non impari niente dal passato. Se non paragoniamo oggi il… - prelemiiii : RT @drinkthiscola: real brown lo descrive meglio di tutti - santamaria_real : RT @santamaria_real: I ordered a pizza ?? from #uber I got a big giant cock! Black 21 years old guy, 22 cm, breaks my ass. Watch it now htt… -