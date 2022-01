VIDEO Alex Vinatzer 7° ad Adelboden: avrebbe vinto senza l’errore nella seconda manche? (Di domenica 9 gennaio 2022) Alex Vinatzer si è reso protagonista di una strepitosa rimonta nella seconda manche dello slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurro aveva steccato nella prima frazione, chiudendo in 28ma posizione. Al ritorno sulla pista elvetica, però, l’azzurro si è scatenato e si è inventato una mirabolante risalita: ha recuperato addirittura 21 piazze e ha concluso al settimo posto, attardato di 66 centesimi dall’austriaco Johannes Strolz (vincitore della gara) e a 37 centesimi dal podio (il terzo gradino del podio occupato dal tedesco Linus Strasser). Prova di spessore da parte dell’altoatesino, che continua a convincere dopo il quarto posto di Madonna di Campiglio e l’ottima impressione destata a Zagabria (dove l’evento non è ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022)si è reso protagonista di una strepitosa rimontadello slalom di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurro aveva steccatoprima frazione, chiudendo in 28ma posizione. Al ritorno sulla pista elvetica, però, l’azzurro si è scatenato e si è inventato una mirabolante risalita: ha recuperato addirittura 21 piazze e ha concluso al settimo posto, attardato di 66 centesimi dall’austriaco Johannes Strolz (vincitore della gara) e a 37 centesimi dal podio (il terzo gradino del podio occupato dal tedesco Linus Strasser). Prova di spessore da parte dell’altoatesino, che continua a convincere dopo il quarto posto di Madonna di Campiglio e l’ottima impressione destata a Zagabria (dove l’evento non è ...

