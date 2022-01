Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 gennaio 2022)DEL 9 GENNAIOORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA CODE PER INCIDENTE SULLA FIRENZETRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONEORA IL METEO DIRAMATA L’ALLERTA GIALLA PER NEVE DALLA PROTEZIONE CIVILE DELDA QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SONO PREVISTE NEVICATE INTORNO AI 400-600 METRI, IN PARTICOLARE SUI SETTORI PIU’ ORIENTALI DELLAAL MOMENTO FORTI DISAGI NEL FRUSINATE. TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA SUBLACENSE, SULLA DI FIUGGI E SUL RACCORDO DI FIUGGI E PROPRIO A CAUSA DEL PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI METEO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE SONO CANCELLATE LE CORSE ...