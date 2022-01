Via della Loggia, addio all'isola pedonale. Ma resta il rebus della viabilità: 'Il Comune dica cosa vuole fare' (Di domenica 9 gennaio 2022) ANCONA - La questione viabilità in via della Loggia si tinge di giallo , nel senso che per conoscere il destino di quest'arteria fondamentale, che collega il porto e il centro al resto della città, ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 9 gennaio 2022) ANCONA - La questionein viasi tinge di giallo , nel senso che per conoscere il destino di quest'arteria fondamentale, che collega il porto e il centro al restocittà, ...

Advertising

sbonaccini : Le nuove misure in @RegioneER (compreso autotesting per i vaccinati al via dal 17 gennaio e tampone rapido in farma… - petergomezblog : Morto Michele Ammendola, animatore della pizzeria-etica Porta Pazienza di Bologna e simbolo dell’antimafia… - enpaonlus : Cibo, ministro dell’agricoltura tedesco contro l’industria della carne - GianniMaritati : RT @Ass_CRiva: Per il centenario della nascita di mons. Clemente Riva, in libreria L'intelligenza nella chiesa, prefazione di Gianni Marita… - agoacciaio : RT @Stefano173456: Vi sblocco il ricordo di una persona seria, di una sindaca che in soli 5 anni fece, ha fatto di Roma una città sulla via… -