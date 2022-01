Vescovo: “I preti non vaccinati non diano ostia per comunione” (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – I sacerdoti non vaccinati non potranno distribuire la comunione. Lo ha stabilito con decreto il Vescovo della diocesi di Teano-Calvi (Caserta), Giacomo Cirulli, che ha esteso il divieto anche a diaconi e laici non vaccinati vista la situazione pandemica “in costante e grave peggioramento”. Ha anche deciso la sospensione di ogni “attività pastorale, catechistica e formativa in presenza”. Il Vescovo ha richiamato le parole del Papa: “vaccinarsi con vaccini autorizzati dalle autorità competenti è un atto d’amore”. Cirulli ha ricordato come le ostie sull’altare debbano “essere tenute rigorosamente coperte nei previsti vasi sacri”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – I sacerdoti nonnon potranno distribuire la. Lo ha stabilito con decreto ildella diocesi di Teano-Calvi (Caserta), Giacomo Cirulli, che ha esteso il divieto anche a diaconi e laici nonvista la situazione pandemica “in costante e grave peggioramento”. Ha anche deciso la sospensione di ogni “attività pastorale, catechistica e formativa in presenza”. Ilha richiamato le parole del Papa: “vaccinarsi con vaccini autorizzati dalle autorità competenti è un atto d’amore”. Cirulli ha ricordato come le ostie sull’altare debbano “essere tenute rigorosamente coperte nei previsti vasi sacri”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

