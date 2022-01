Vescovo Caserta vieta ai sacerdoti non vaccinati di distribuire la comunione (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Vescovo della diocesi di Teano-Calvi (Caserta), Giacomo Cirulli, ha stabilito che i sacerdoti, diaconi e laici non vaccinati non potranno distribuire la comunione vista la situazione pandemica “in costante e grave peggioramento“. Ioltre ogni “attività pastorale, catechistica e formativa in presenza” è stata sospesa a data da destinarsi e ha disposto che le ostie, preseti sull’altare, debbano “essere tenute rigorosamente coperte nei previsti vasi sacri“. Il Vescovo ha giustificato il provvedimento citando le parole di Papa Francesco: “vaccinarsi con vaccini autorizzati dalle autorità competenti è un atto d’amore“. Leggi su strumentipolitici (Di domenica 9 gennaio 2022) Ildella diocesi di Teano-Calvi (), Giacomo Cirulli, ha stabilito che i, diaconi e laici nonnon potrannolavista la situazione pandemica “in costante e grave peggioramento“. Ioltre ogni “attività pastorale, catechistica e formativa in presenza” è stata sospesa a data da destinarsi e ha disposto che le ostie, preseti sull’altare, debbano “essere tenute rigorosamente coperte nei previsti vasi sacri“. Ilha giustificato il provvedimento citando le parole di Papa Francesco: “vaccinarsi con vaccini autorizzati dalle autorità competenti è un atto d’amore“.

Advertising

rtl1025 : ??I #sacerdoti non #vaccinati non potranno distribuire la #comunione. Lo ha stabilito con decreto il vescovo della d… - RaiNews : Il vescovo ha richiamato le parole del Papa: 'vaccinarsi con vaccini autorizzati dalle autorità competenti è un att… - StrumentiP : #News Vescovo Caserta vieta ai sacerdoti non vaccinati di distribuire la comunione - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #Caserta, decisione del Vescovo: «I sacerdoti no vax non distribuiranno la comunione» - Nonnadinano : RT @francescagraz1: Monsignor Giacomo Cirulli, vescovo di due Diocesi in provincia di Caserta, ha preso una decisione estrema contro i sace… -