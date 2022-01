Verona | Sutalo positivo al Coronavirus Negativi Magnani e Cancellieri

(Di domenica 9 gennaio 2022) Ilha divulgato la notizia relativa alla positività aldi Bosko, difensore del club scaligero. La società veneta ha comunicato il suddetto aggiornamento a un’ora dal confronto casalingo con la Salernitana, importante per continuare la serie di risultati positivi da inizio stagione. Di seguito l’avviso esternato dall’Hellas tramite i propri canali ufficiali: “Dalle risultanze dei test specifici delle scorse ore, si aggiunge ai calciatori ancora positivi al Covid-19 Bosko; regolarmente vaccinato e in isolamento domiciliare.ai test specifici, invece, Giangiacomoe Matteo. La Società sta seguendo scrupolosamente tutte le procedure, nel rispetto delle normative vigenti, ed è in costante contatto con le autorità ...

Commenta per primo L'HellasFC comunica che - dalle risultanze dei test specifici delle scorse ore - si aggiunge ai calciatori ancora positivi al COVID - 19 Boško Šutalo , regolarmente vaccinato e in ...LE PROBABILI FORMAZIONI:(3 - 4 - 2 - 1): Pandur; Casale, Gunter, Ceccherini; Tameze, Veloso, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. A disposizione: Toniolo, Kivila, Terracciano,, ...I due giocatori negativizzati stasera comunque non saranno a disposizione Ci sono novità per quanto riguarda la situazione relativa al Covid in casa Hellas: mentre infatti Giangiacomo Magnani e Matteo ...A quasi un mese dalla sconfitta con l’Inter all’Arechi, dopo le gare non giocate ad Udine ed in casa con il Venezia, la Salernitana torna in campo e lo fa al Bentegodi in una situazione di totale emer ...