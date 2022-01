Verona-Salernitana, Setti: “Stop del campionato deleterio, non esiste che Asl blocchino le partite” (Di domenica 9 gennaio 2022) “Il calendario è fitto di impegni, per tanti motivi non possiamo permetterci uno Stop del campionato perché sarebbe deleterio per il sistema. Non esiste in nessun settore che una ASL blocchi un’azienda per la quale lavorano migliaia e migliaia di persone. Dispiace che ci siano tutte queste problematiche, ora per fortuna ci sono i vaccini che ci consentono di gestire la situazione al meglio. Ma la stagione deve andare avanti”. Queste le parole di Maurizio Setti, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Hellas Verona-Salernitana. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) “Il calendario è fitto di impegni, per tanti motivi non possiamo permetterci unodelperché sarebbeper il sistema. Nonin nessun settore che una ASL blocchi un’azienda per la quale lavorano migliaia e migliaia di persone. Dispiace che ci siano tutte queste problematiche, ora per fortuna ci sono i vaccini che ci consentono di gestire la situazione al meglio. Ma la stagione deve andare avanti”. Queste le parole di Maurizio, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Hellas. SportFace.

