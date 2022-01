Verissimo, Mietta: «Non sono no vax, ci sono motivi seri dietro» (Di domenica 9 gennaio 2022) Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Mietta è tornata a parlare della bufera che l'ha coinvolta poco tempo fa a Ballando con le stelle. La cantante, alla domanda di Selvaggia Lucarelli... Leggi su leggo (Di domenica 9 gennaio 2022) Ospite nel salotto di Silvia Toffanin,è tornata a parlare della bufera che l'ha coinvolta poco tempo fa a Ballando con le stelle. La cantante, alla domanda di Selvaggia Lucarelli...

Advertising

antoM0u : RT @b4bbul1n4: Mia mamma malata oncologica da 1 anno e si è già fatta 3 dosi! Mietta non diciamo idiozie per cortesia! Ammetti che sei un… - antoM0u : RT @Ti_bo93: Mietta dice di non essersi vaccinata per paura. Se così fosse va compresa. Io ho paura, di tutto, e ho fatto le due dosi in to… - antoM0u : RT @lillymazzone: #Mietta e il vaccino #verissimo - UfficialeY : RT @QuiMediaset_it: Alle 16.30 su #Canale5 secondo appuntamento del weekend con #Verissimo. Tra gli ospiti di #SilviaToffanin @EvaGrimaldi1… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: Alle 16.30 su #Canale5 secondo appuntamento del weekend con #Verissimo. Tra gli ospiti di #SilviaToffanin @EvaGrimaldi1… -