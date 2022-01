Venti di burrasca e mareggiate: allerta meteo “gialla” su Lazio per le prossime 36 ore (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma – Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla serata di oggi, domenica 9 gennaio 2022, e per le successive 24-36 ore, si prevedono Venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale. Forti mareggiate lungo le coste esposte. È altresì in corso di validità l’avviso di condizioni meteo avverse di ieri con indicazione che dal mattino di oggi e per le successive 24-36 ore si prevedono nevicate a quote superiori ai 400-600 metri, specie sui settori più orientali della regione, con apporti al suolo da deboli a moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma – Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizionirologiche avverse con indicazione che dalla serata di oggi, domenica 9 gennaio 2022, e per le successive 24-36 ore, si prevedonoda forti aa prevalente componente settentrionale. Fortilungo le coste esposte. È altresì in corso di validità l’avviso di condizioniavverse di ieri con indicazione che dal mattino di oggi e per le successive 24-36 ore si prevedono nevicate a quote superiori ai 400-600 metri, specie sui settori più orientali della regione, con apporti al suolo da deboli a moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticità e ha pertanto inoltrato un ...

