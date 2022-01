Venezia, Zanetti: «Il rinvio ci ha penalizzato. Dobbiamo lavorare sugli errori» (Di domenica 9 gennaio 2022) Paolo Zanetti ha parlato a Sky nel post partita di Venezia Milan. Ecco le parole del tecnico Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky. Le parole del tecnico dopo Venezia-Milan: PARTITA – «Noi per come siamo costruiti non è facile incidere sulla mentalità, questo spetta a me ma i calciatori devono lavorare tra di loro , bisogna fare tesoro degli errori, mi da fastidio la ripetitività dell’errore, sono arrabbiato perchè tutti vogliamo salvarci». PARTITA SALTATA – «Ci ha penalizzato perchè non abbiamo avuto Caldara, su tutto il resto abbiamo parlato già troppo». SPIRITO – «Dobbiamo ritrovare lo spirito di chi pensa che sia più scarso di tutti e poi sul campo dimostra che non è così» CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Paoloha parlato a Sky nel post partita diMilan. Ecco le parole del tecnico Paoloha parlato ai microfoni di Sky. Le parole del tecnico dopo-Milan: PARTITA – «Noi per come siamo costruiti non è facile incidere sulla mentalità, questo spetta a me ma i calciatori devonotra di loro , bisogna fare tesoro degli, mi da fastidio la ripetitività dell’errore, sono arrabbiato perchè tutti vogliamo salvarci». PARTITA SALTATA – «Ci haperchè non abbiamo avuto Caldara, su tutto il resto abbiamo parlato già troppo». SPIRITO – «ritrovare lo spirito di chi pensa che sia più scarso di tutti e poi sul campo dimostra che non è così» CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio ...

