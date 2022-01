Venezia-Milan, Tonali: “Non siamo una squadra che molla” (Di domenica 9 gennaio 2022) Tonali, giocatore rossonero, ha parlato a DAZN prima di Venezia-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022. Leggi su pianetamilan (Di domenica 9 gennaio 2022), giocatore rossonero, ha parlato a DAZN prima di, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022.

Advertising

AntoVitiello : Gli assenti #Milan per #Venezia Plizzari Tatarusanu Kjaer Tomori Romagnoli Calabria Ballo-Toure Kessie Bennacer Pellegri Castillejo - DiMarzio : #SerieA | Le scelte di Zanetti e Pioli per #VeneziaMilan - cmdotcom : #SerieA, la riduzione a 5.000 spettatori crea nuovi squilibri: il paradosso del #Venezia e la doppia beffa per il… - infoitsport : Venezia-Milan, formazioni ufficiali: si rivede Leao dal 1'. Esordio in Serie A per Cuisance - infoitsport : DIRETTA Serie A, Venezia-Milan | Le formazioni UFFICIALI – LIVE -