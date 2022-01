Venezia-Milan, panchina numero 400 in Serie A per Pioli | News (Di domenica 9 gennaio 2022) Stefano Pioli, nella partita Venezia-Milan dello stadio 'Penzo', tocca un importante traguardo. Con i rossoneri si tratta della 89^ panchina Leggi su pianetamilan (Di domenica 9 gennaio 2022) Stefano, nella partitadello stadio 'Penzo', tocca un importante traguardo. Con i rossoneri si tratta della 89^

Advertising

AntoVitiello : Gli assenti #Milan per #Venezia Plizzari Tatarusanu Kjaer Tomori Romagnoli Calabria Ballo-Toure Kessie Bennacer Pellegri Castillejo - DiMarzio : #SerieA | Le scelte di Zanetti e Pioli per #VeneziaMilan - cmdotcom : #SerieA, la riduzione a 5.000 spettatori crea nuovi squilibri: il paradosso del #Venezia e la doppia beffa per il… - Valerio000j : RT @emme1908: Comunque l'arbitro ha tolto a tutte e due le squadre in questo primo tempo, al venezia manca un rigore, al milan manca un ros… - statodelsud : Serie A, oggi 8 partite. In campo Venezia-Milan 0-1. DIRETTA -